Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 26. August 2021:

Peine: Diebstahl aus Keller

Dienstag, 24.08.2021, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 25.08.2021, 13:15 Uhr

Auf bislang ungeklärte Weise gelangte ein unbekannter Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Peine, Hannoversche Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus dem Keller ein E-Scooter sowie eine große Anzahl an leeren Pfandflaschen entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 600 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 / 999-0.

Vechelde: Laptop aus PKW entwendet

Dienstag, 24.08.2021, 20:20 Uhr, bis Mittwoch, 25.08.2021, 07:30 Uhr

Zwischen Dienstag, 20:20 Uhr und Mittwoch, 07:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf ungeklärte Weise in einen in Vechelde, Kreugerstraße, zum Parken abgestellten PKWE Mercedes und entwendeten hieraus einen im PKW abgelegten Laptop. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 1000 Euro angeben. Hinweise: 05171 / 999-0. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals eindringlich dazu, niemals Wertgegenstände in einem PKW zu belassen.

