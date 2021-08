Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.08.2021.

Peine (ots)

Wiederholte Anrufe angeblicher Polizeibeamter in Peine.

Stadtgebiet von Peine, 24.08.2021, 20:00-22:00 Uhr.

In mindestens 2 Fällen hatten unbekannte Anrufer sowohl bei einer 76-jährigen und bei einer 87-jährigen Frau angerufen und sich als Polizeibeamte vorgestellt. In beiden Fällen hatten sich die Anrufer erkundigt, ob die Fenster und Türen der Häuser geschlossen seien. Zudem sollte offensichtlich durch gezielte Fragen bei den Angerufenen geklärt werden, ob diese alleine wohnen. Als Hintergrund zu den Fragen haben die Anrufer angegeben, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Die Gespräche wurden beendet.

Wir warnen vor dieser und anderen Betrugsmaschen. Die Polizei erkundigt sich niemals telefonisch nach dem Zustand Ihrer Fenster und Türen. Auch möchten wir nochmals sensibilisieren, nicht auf die Betrugsmasche des sogenannten "Enkeltrick" hereinzufallen. Bitte informieren sie immer nach einem solchen Anruf Ihre örtliche Polizei.

