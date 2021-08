Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 25. August 2021:

Wolfenbüttel: Taschendiebstahl

Montag, 23.08.2021, gegen 17:30 Uhr

Vermutlich beim Einkauf in einem Discounter an der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel wurde am Montag gegen 17:30 Uhr einem 86-jährigen Senior die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch diverse persönliche Papiere. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Dienstag, 24.08.2021, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, ein E-Bike, welches gesichert auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Jägermeisterstraße abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um E-Bike der Marke Hawk im Wert von zirka 1500 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

