Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 26. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 25.08.2021, gegen 06:30 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Josef-Müller-Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine 21-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach übersah eine 30-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einbiegen die Radfahrerin. Es kam zu einer Kollision wobei die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell