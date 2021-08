Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 3.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer war am Sonntag zwischen 07:30 und 17:00 Uhr auf der Fichtestraße in Richtung Keplerstraße unterwegs und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes B 180 vorne links. Trotz eines angerichteten Sachschadens von etwa 3.000 Euro machte er sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet um Hinweise.

