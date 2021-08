Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger zu versuchtem Tötungsdelikt in Bondorf ermittelt und in Haft

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Morgen des 10. Juli war es gegen 03:20 Uhr am Rande einer privaten Feier im Naturfreundehaus Bondorf zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem zunächst unbekannten jungen Mann gekommen. Nachdem Partygäste die beiden getrennt hatten und der Unbekannte geflüchtet war, stellte sich heraus, dass der 21-Jährige durch drei Messerstiche schwer verletzt worden war. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben nunmehr zur Identifizierung eines 20-jährigen Tatverdächtigen geführt, der sich angesichts der Fahndungsmaßnahmen am Freitag bei der Kriminalpolizeidirektion in Böblingen stellte. Der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen ihn beantragte und bereits erlassene Haftbefehl wurde noch am Freitag durch eine Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart in Vollzug gesetzt und der 20-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell