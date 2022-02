Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Bühl (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde an einem in der Meister-Erwin-Straße geparkten, grauen Skoda mutmaßlich von einem anderen Auto beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel abgefahren. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Bühl bittet um Hinweise unter Tel. 07223/990970 /CBR

