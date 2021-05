Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jägerin von Unbekanntem angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Freitag Abend (21.5.) verständigte eine 37-jährige Frau aus Bünde die Polizei, nachdem sie kurz zuvor, gegen 22.15 Uhr, von einem bisher Unbekannten angegriffen wurde. Die Frau, die eine Jagderlaubnis hat, befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Rückweg von einem Hochsitz zu ihrem Auto. Der Hochsitz befindet sich an einem Feldweg zwischen Bäderstraße und Dünnerstraße an einem kleinen Waldstück. Plötzlich nahm sie auf dem Weg zurück zu ihrem Auto, das sie an der Dünner Straße abgestellt hatte, eine Person hinter sich wahr. Als sie sich umdrehte, stand eine unbekannte Person direkt hinter ihr und schlug völlig unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand auf die Frau ein. Nachdem sie am Kopf getroffen wurde, ging die Frau zu Boden und der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt eine Person in der Nähe des Waldstücks gesehen haben oder weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

