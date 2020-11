Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag 2 Uhr sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Straße "Im Schwarzen Bruch" eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenstre ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räum und entwendeten einen mittleren dreistelligen Betrag.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Meschede: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 15:45 Uhr sind Unbekannte in ein Vereinsheim einer Musikkapelle in der Straße "Am Waller Bach" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten diverse Musikinstrumente.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Sonntag 16 Uhr und Donnerstag 17 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Münker-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zu dem Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell