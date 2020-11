Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Radfahrer

BrilonBrilon (ots)

Am Donnerstag um 7:18 Uhr kam es zu einem Unfall in der Straße "Derkere Mauer". Ein 13-jähriger Junge befuhr die "Derkere Mauer" in Richtung Derker Tor als er in Höhe der Einmündung zur Kirchstraße nach links abbiegen wollte. Dabei kollidiert mit dem Auto einer 18-jährigen Frau, welches zum Überholvorgang angesetzt hatte.

Der 13-jährige Briloner verletzte sich schwer.

