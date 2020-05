Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radler gestürzt

Mit schweren Verletzungen kam 59-Jähriger am Dienstag in Biberach ins Krankenhaus.

Der Radler fuhr gegen 17.15 Uhr in der Birkenharder Straße und bog in den Bismarckring ein. Dort verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

