Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wohnungsbrand

Fischerbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages brach in der Küche eines Einfamilienhauses ein Brand aus, bei dem die Kücheneinrichtung zerstört und auch das Dachgebälk in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die 37-jährige Bewohnerin des Hauses wurde nicht verletzt. Am Haus entstand Sachschaden im niederen sechsstelligen Bereich. Die Klärung der Brandursache, bei der menschliches Versagen nicht ausgeschlossen ist, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei sein. Die Feuerwehren Fischerbach und Hausach waren im Einsatz. /CBR

