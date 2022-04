Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Prechtal: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Am frühen Montagabend, 25.04.2022, befuhr eine Frau mit ihrem Kleinwagen die L 107 von Prechtal kommend talwärts in Richtung Elzach. An einer nicht besonders übersichtlichen Stelle setzte die 24-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen.

Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge von ihrem ursprünglichen Fahrstreifen gedreht wurden. Das Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin schleuderte gegen die Hauswand eines an der Talstraße befindlichen Anwesens.

Die 24-Jährige sowie fünf Insassen des entgegenkommenden Wagens mit niederländischer Zulassung, darunter drei Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren, wurden verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Eine weitere Autofahrerin, die sich ebenfalls im Gegenverkehr befand, konnte geistesgegenwärtig auf den neben der Straße befindlichen Fuß-/Radweg ausweichen und so eine zusätzliche Kollision verhindern. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen.

Der Kleinwagen der mutmaßlichen Unfallverursacherin begann nach der Kollision zu qualmen. Die schnell vor Ort befindliche Feuerwehr konnte einen größeren Brand durch schnelles Eingreifen verhindern. Auch am Anwesen des Anwohners entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell