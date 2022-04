Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Gefährliche Körperverletzung und versuchter Fahrraddiebstahl an einem 13-Jährigen

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, den 22.04.22, kam es in der Rieselfeldallee gegen 16 Uhr zu einem versuchten Fahrraddiebstahl und einer gefährlichen Körperverletzung an einem 13-Jährigen. Der Junge stellte sein Fahrrad unverschlossen vor einem Lebensmittelmarkt ab, um sich etwas zu kaufen. Im Anschluss wurde er von einer unbekannten, männlichen Person darauf aufmerksam gemacht, dass ein unbekannter Täter sein Fahrrad gestohlen habe. Der Junge nahm die Verfolgung auf und konnte den Täter im Bereich eines Supermarkts in der Maxim-Gorkij-Straße stellen. Nach einem kurzen Wortgefecht wurde der Geschädigte durch den Täter mit Pfefferspray besprüht und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Täter floh daraufhin und ließ das Fahrrad des geschädigten Jungen zurück. Durch einen namentlich unbekannten Zeugen konnte der Täter benannt werden. Der geschädigte Junge konnte den 17-jährigen Täter daraufhin anhand von dessen Instagram-Profil zweifelsfrei identifizieren. Es kam daraufhin zur Anzeige. Der Jugendliche wird sich nun wegen der oben genannten Vorfälle verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell