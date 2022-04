POL-FR: Hohentengen: Einbrüche in Bergöschingen über das Wochenende - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag, 26.04.2022, hat ein Unbekannter ein schlafendes Paar in Bad Säckingen-Wallbach aufgeschreckt. Gegen 03:45 Uhr wurde das Paar durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Sie entdeckten eine vermutlich männliche Person in ihrer Wohnung in der Rheinstraße, die sofort flüchtete. Der Mann nahm noch die Verfolgung auf, verlor den ...

