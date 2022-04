Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter überfällt Frau - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Frau bedroht und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben soll ein Unbekannter am 25.04.2022 gegen 18.30 Uhr in einem Innenhof in der Unteren Schwarzwaldstraße (Höhe Hausnummer 17) in Freiburg.

Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, habe sie sich daraufhin zur Wehr gesetzt und damit gedroht, die Polizei zu rufen. Der Täter habe sich aufgrund der resoluten Reaktion der Geschädigten ohne Beute vom Tatort entfernt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlanke, knabenhafte Statur, schmales, knabenhaftes Gesicht, helle Haut, schwarze, kurze Haare, dunkle Augen

- bekleidet mit flacher, wattierter, anthrazitfarbener Jacke ohne Aufschrift, schwarzer Hose (eventuell Jeans) und dunklen Sneakern

- sprach Hochdeutsch mit hiesigem Einschlag

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell