Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Deutlich zu schnell

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt

In den Morgenstunden des 25.05.22, wurden durch Beamte des Polizeirevier Titisee-Neustadt im Bereich der Dauerbaustelle auf der B31, Höhe Rötenbach, stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei konnten innerhalb kürzester Zeit mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Eine Fahrzeugführerin war mit 81 km/h unterwegs. Erlaubt sind in der Baustelle -auch zur Nachtzeit- aufgrund der Fahrbahnbeschaffenheit und der geringen Fahrbahnbreite lediglich 30 km/h. Die Fahrerin erwartet ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Immerhin zeigte Sie sich einsichtig und gab den Verstoß reumütig zu.

