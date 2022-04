Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Einbruch in Schulgebäude

Freiburg (ots)

Breisach - Am Montagmorgen 25.04.2022 wurde festgestellt, dass über das Wochenende in die Julius-Leber-Gemeinschaftsschule eingebrochen worden war. Die Täterschaft gelangte durch das brachiale Aufhebeln einer Nebentür in das Gebäudeinnere. Hier wurden mehrere Räumlichkeiten heimgesucht und durchwühlt. Ein kleinerer Tresor wurde entwendet. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zur Sicherung des umfangreichen Spurenbildes wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

