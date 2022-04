Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem verletzten Fahrer

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Montag, 25.04.2022, gegen 14:50 Uhr, auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen hat einen leicht verletzten Fahrer gefordert, die drei beteiligten Fahrzeuge wurde teils schwer beschädigt. Eine 21 Jahre alte Audi-Fahrerin hatte zu spät bemerkt, dass der Verkehr in Richtung Tiengen in Höhe einer Bushaltestelle beim Industriegebiet Kaitle gestoppt hatte. Sie fuhr einem Nissan auf, der wiederum auf einen davor befindlichen Citroen geschoben wurde. Der 74 Jahre alte Citroen-Fahrer verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Alle anderen Insassen blieben unversehrt. Der Audi und der Nissan mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 18500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell