Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Einbrüche; Brand; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung am ZOB

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Zentralen Omnibusbahnhof sind Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll ein 19-Jähriger eine ihm bekannte 16-Jährige geschlagen und ihr die Mütze vom Kopf gerissen haben. Als der 21 Jahre alte Begleiter der Jugendlichen eingriff, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Sowohl die Jugendliche als auch der 21-Jährige wurden später zur ambulanten Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagen verhielten sich der 19-Jährige und dessen 20 Jahre alter Begleiter, die beide deutlich alkoholisiert waren, äußerst aggressiv. Außerdem bedrängten sie die Polizeibeamten derart, dass sie zu Boden gebracht und geschlossen werden mussten. Der 19-Jährige leistete dagegen erheblichen Widerstand. Beide Männer wurden in der Folge zur Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 19-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Reutlingen (RT): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weingärtnerstraße ist am Dienstagnachmittag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr eingebrochen worden. Der Täter nutzte die kurze Abwesenheit des Bewohners aus und verschaffte sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu der Wohnung im Obergeschoss. Daraus entwendete er Schmuck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert des Diebesguts können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Münsingen (RT): Brand in Dachgeschosswohnung

Beim Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Dresdner Straße in Münsingen sind am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Bewohner damit beschäftigt, eine Computer-Tastatur mit einem entsprechenden Spray zu reinigen. Aus noch unbekannter Ursache fing die schallschutzbeschichtete Wand hinter dem Schreibtisch Feuer, worauf sich die Flammen schnell ausbreiteten. Ein Besucher des Mannes versuchte noch vergeblich, das Feuer zu löschen. Beide Personen wurden später aufgrund einer Rauchgasvergiftung ambulant im Krankenhaus behandelt. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die den Brand vollends ablöschte, dürfte sich der Sachschaden an der Wohnung sowie an in Mitleidenschaft gezogener technischer Geräte auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die beiden Männer kamen bei Verwandten unter. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Unfall beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagmorgen auf der B 464 bei Walddorf gekommen. Kurz nach neun Uhr war eine 80-jährige VW-Lenkerin in Richtung B 27 unterwegs und wollte nach links auf die Dettenhauser Straße in Richtung Walddorf abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW eines 36 Jahre alten Mannes, der in Richtung Böblingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzten sich beide Personen leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (mr)

Bempflingen (ES): In Firma eingebrochen

Einbrecher haben von Dienstag auf Mittwoch in der Kleinbettlinger Straße ihr Unwesen getrieben. Zwischen 19.30 Uhr und 8.30 Uhr brachen die Unbekannten die Eingangstüre einer Firma auf und suchten im Inneren nach Stehlenswertem. Sie erbeuteten einen Kaffee-Vollautomaten und einen kleineren Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell