POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauch in Doppelhaushälfte; Entblößt und Widerstand geleistet

Esslingen (ES): Betrunken gegen Baum geprallt

Ganz erheblich betrunken war ein 35-Jähriger, der am frühen Dienstagmorgen mit seinem Wagen auf der Hirschlandstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht ist. Der Mann war gegen 0.15 Uhr mit seinem Mazda auf der Hirschlandstraße abwärts in Richtung Oberesslingen unterwegs, als er auf Höhe der Gebäudenummer 91 zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen eine Mülltonne knallte und ein Verkehrszeichen überfuhr. Anschließend prallte er mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum und kam zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als zwei Promille. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, wo er auch gleich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizei. Sein Toyota, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen in der Mettinger Straße zugezogen. Kurz vor sieben Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Opel Movano die Mettinger Straße. An der Kreuzung mit der Berliner Straße bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 32-Jähriger mit seinem Citroen Berlingo verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr in dessen Heck. Der 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Der Opel wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. (sm)

Wendlingen (ES): Frontal mit Gegenverkehr kollidiert

Eine leicht verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag in der Ulmer Straße ereignet hat. Kurz nach zehn Uhr war eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf in der Ulmer Straße in Fahrtrichtung Kirchheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie auf Höhe einer Schule auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem Mercedes einer entgegenkommenden 69-Jährigen zusammen. Die 66-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund einer Rauchentwicklung an einem Fahrzeug und ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Wendlingen mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Ulmer Straße war während der Unfallaufnahme kurze Zeit voll und etwa eine Stunde einseitig gesperrt. (sm)

Filderstadt (ES): Rauch in Doppelhaushälfte

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Pelletheizung ist es am Montagmittag im Keller einer Doppelhaushälfte in Sielmingen zu einer Rauchentwicklung gekommen. Gegen 12.35 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte in die Osterstraße aus, nachdem ein entsprechender Notruf eingegangen war. Eine Bewohnerin, die kurzzeitig Rauchgase eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ob an der Heizung ein Schaden entstand, ist nicht bekannt. (mr)

Mössingen (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 47-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen bei Mössingen erlitten. Eine 33-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Citroen auf der L 385 in Richtung Mössingen unterwegs und wollte an der Einmündung mit der K 6934 nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Kreisstraße entgegenkommenden GMC Express des 47-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen mehrere Meter zurückgeschleudert, der GMC kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 33-Jährige und ihre achtjährige Mitfahrerin blieben unverletzt und wurden nur vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn war auch die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten gegen zwölf Uhr wurde der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt. (rn)

Albstadt (ZAK): Entblößt und Widerstand geleistet (Zeugenaufruf)

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Albstadt am Dienstagvormittag in Ebingen habhaft geworden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge entblößte sich der 54-Jährige gegen 11.20 Uhr in der Gartenstraße im Bereich der Kirchgrabenschule und wurde dabei von einem Polizeibeamten beobachtet. Bei der anschließenden Personenkontrolle verhielt sich der Mann nicht kooperativ und wollte sich entfernen. Als er daraufhin festgehalten wurde, versuchte er sich loszureißen. Mit Unterstützung weiterer Beamten konnten dem Tatverdächtigen, der gegen die Maßnahme Widerstand leistete, schließlich Handschließen angelegt werden. Er wurde im Anschluss auf die Dienststelle gebracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Der psychisch auffällige 54-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der L390 hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Kurz vor 13.30 Uhr befuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda die Landesstraße aus Richtung Rosenfeld kommend in Fahrtrichtung Vöhringen. Auf Höhe der Abzweigung nach Heiligenzimmern kam sie im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern im Grünstreifen, prallte sie gegen die Leitplanke und kam zwischen der Leitplanke und einem Erdwall zum Stehen. Glücklicherweise war die Autofahrerin hierbei unverletzt geblieben. Der Skoda, an dem Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppunternehmen mittels Hebekran geborgen werden. Der an der Leitplanke entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

