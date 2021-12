Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Mit Fahrzeug überschlagen

Übermüdung könnte den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Montagvormittag auf der K 6720 ereignet hat. Gegen 9.15 Uhr war ein 74-Jähriger mit seinem Skoda auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Rommelsbach unterwegs. Dabei kam er mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Betonrohr. Anschließend überschlug sich der Skoda und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Neckartailfingen (ES): Radfahrer angefahren

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr wollte ein 82-jähriger VW Passat-Lenker die K 1256 von der B 312 herkommend geradeaus auf einen gegenüberliegenden Parkplatz überqueren. Dabei übersah er einen 19-Jährigen, der mit seinem E-Bike auf dem parallel zur Kreisstraße verlaufenden Radweg von Schlaitdorf nach Neckartailfingen unterwegs war. An der Einmündung des Parkplatzes wurde der Radler vom Passat erfasst und auf die Motorhaube geworfen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge zog sich der Heranwachsende leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der VW, an dem die Windschutzscheibe zersprungen war, musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf zirka 4.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Bei Sturz schwer verletzt

Ein 84-Jähriger hat am Montagnachmittag bei einem Sturz schwere Verletzungen erlitten. Der Senior befuhr mit seinem Pedelec gegen 15.15 Uhr den Radweg von Wurmlingen kommend und kam dabei im Bereich der Brücke in der Jahnstraße aus noch unbekannter Ursache zu Fall. Nach einer Erstversorgung am Unfallort musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell