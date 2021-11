Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis und Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann, der am Sonntagabend in der Innenstadt aufgefallen ist. Einsatzkräfte, die zur Überwachung des Weihnachtsmarktes gerade am Altenhof unterwegs waren, entdeckten den 21-Jährigen gegen 19 Uhr am Eingang zu einem Parkhaus, wo er gerade mit Masturbieren beschäftigt war.

Dem Mann wurde ein Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt, zudem muss er mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

