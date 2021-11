Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel-Dieb nutzt Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots)

Eine junge Frau aus dem Landkreis Kusel ist am Sonntagnachmittag in der Innenstadt Opfer eines Diebs geworden. Wie die 18-Jährige der Polizei meldete, war sie gegen 16.45 Uhr in eine Bankfiliale am Altenhof gegangen, um sich am Geldautomaten Bargeld zu holen. Sie legte ihre Geldbörse kurz auf einer Ablage ab und ließ sie für einen Moment aus den Augen - als sie das Portemonnaie wieder an sich nehmen wollte, war es nicht mehr da. Zusammen mit dem Geldbeutel verschwanden Personalausweis und Bargeld.

Einen Tatverdächtigen konnte die junge Frau nicht nennen. Die Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell