POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 21.12.2021/16.31 Uhr, Betrunken gegen Baum geprallt

Esslingen (ES): Betrunken gegen Baum geprallt

Ganz erheblich betrunken war ein 35-Jähriger, der am frühen Dienstagmorgen mit seinem Wagen auf der Hirschlandstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht ist. Der Mann war gegen 0.15 Uhr mit seinem Mazda auf der Hirschlandstraße abwärts in Richtung Oberesslingen unterwegs, als er auf Höhe der Gebäudenummer 91 zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen eine Mülltonne knallte und ein Verkehrszeichen überfuhr. Anschließend prallte er mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum und kam zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als zwei Promille. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, wo er auch gleich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizei. Sein Mazda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

