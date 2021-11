Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autotransporter nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 11:20 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Verkehrsunfall in der Lerchenstraße in Karlsruhe, bei dem ein Autotransporter zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer des Autotransporters aus der Lerchenstraße kommend nach rechts in die Lameystraße abgebogen sein. Er blieb hierbei mit seinem Heck an einem geparkten Pkw hängen. Das Auto verkeilte sich in dem Heck des Autotransporters und wurde dadurch eineinhalb Parkplätze gegen das folgende geparkte Auto gezogen. Das mitgezogene Auto blieb dort stehen und war nicht mehr fahrbereit.

Laut Angaben der Zeugin soll es sich um einen großen alten Autotransporter in der Farbe Rot handeln. Vor Ort wurden Spuren sichergestellt.

Da eine umgehend eingeleitete Fahndung leider ohne Erfolg verlief, ist die Polizei nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell