Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis - Betrunken mit dem PKW unterwegs

Ketsch (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Ketsch, Im Bruch, fiel den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen am frühen Samstagmorgen gegen 03.10 Uhr bei einem 21-jährigen Oftersheimer Alkoholgeruch in der Ausatemluft auf. Der junge Mann musste seinen BMW an der Kontrollörtlichkeit abstellen und die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Ein Atemalkoholtest führte dort zu einem Ergebnis von 0,74 Promille. Dem Fahrer droht nun ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell