POL-PDLD: Maikammer - "Vertrauenskasse" aufgebrochen

Maikammer (ots)

Heute, 19.12.2021, zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die so genannte "Vertrauenskasse" eines Blumenladens in der Sankt-Martiner-Straße in Maikammer auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Da die Kasse regelmäßig geleert wird, entstand glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweis auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

