Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Wohnungseinbruch

Freimersheim (Pfalz) (ots)

Gestern Nachmittag (18.12.21) im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in Freimersheim ein. Die unbekannten Täter entwendeten Schmuck sowie Bargeld und verließen anschließend unerkannt das Wohnanwesen.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

