Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel OT Elisabethfehn - Dachstuhlbrand

Am Dienstag, 28. Juni 2022, kam es gegen 17.35 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Brand: Über Notruf wurde durch einen Nachbarn der Vollbrand eines Dachstuhls gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein älteres Bauernhaus. Das Dachgeschoss brannte komplett aus, das Erdgeschoss wurde durch eindringendes Löschwasser ebenfalls stark beschädigt. Das Haus ist hierdurch unbewohnbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Barßel, Ramsloh und Friesoythe waren mit 16 Fahrzeugen und ca. 75 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 250000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner des Hauses befinden sich zur Zeit im Urlaub. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Friesoythe OT Markhausen - Eigentümer einer Soundbox gesucht (mit Foto)

Am Dienstag, 14. Juni 2022, fand ein 67-jähriger Mann aus Markhausen in seinem Garten in der Eichenallee eine graue Soundbox ("Alexa"). Die Polizei sucht jetzt den rechtmäßigen Eigentümer dieses kleinen Lautsprechers. Hinweise bitte an die Polizei Friesoythe, Tel.: (04491) 93160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell