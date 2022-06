Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, gegen 15.50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad die Lange Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Badesees Holleberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten BMW und entfernte sich von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

