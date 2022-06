Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Dachstuhlbrand

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, gegen 23.44 Uhr wurde der Polizei ein Dachstuhlbrand eines leerstehenden Hauses, welches sich derzeit im Umbau befindet, in der Straße Hinnenkamp gemeldet. Bei Eintreffen des ersten Streifenwagens stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 750.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten noch bis ca. 5.30 Uhr an. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Es waren 120 Personen der Feuerwehren Damme, Neuenkirchen-Vörden, Osterfeine und Borringhausen im Einsatz. Die L846 war zwischen Damme und Vörden zeitweise vollgesperrt.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Dienstag, 28. Juni 2022, 19.35 Uhr bis Mittwoch, 29. Juni 2022, 07.45 Uhr legten unbekannte Personen in der Straße Am Bergkeller einen Böller auf den Heckscheibenwischer eines Hyundais. Durch die Explosion des Knallkörpers wurden der Scheibenwischer und die Heckscheibe zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, um 14.55 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Hufeisenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch gegen seine Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt als Halterin zugelassen hat.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, 16.35 Uhr, fuhren ein 23-jähriger Autofahrer aus Badbergen und ein 47-jähriger LKW-Fahrer samt Anhänger aus Rheinberg auf dem Kreisverkehr der B214 von Steinfeld kommend und wollte diesen in Richtung Autobahn 1 verlassen. In dem Kreisverkehr kam der Autofahrer verkehrsbedingt zum Stehen. Der LKW-Fahrer fuhr daraufhin auf. Bei dem Unfall wurde der Mann aus Badbergen leicht verletzt.

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, 22.20 Uhr, befuhr ein 58-jähriger aus Goldenstedt mit einem Kleinkraftrad die Hauptstraße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Zudem besteht für den Fahrer die Anordnung einer Fahrerlaubnissperre. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

