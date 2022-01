Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Raub auf Tankstelle

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (01.01.) gegen 07:14 Uhr betrat eine männliche Person mit einer Spritze in der Hand eine Tankstelle in der Straße Moitzfeld in Bergisch Gladbach und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Die 19-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle übergab dem äußerst benommen wirkenden Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag, bevor dieser anschließend aus dem Shop lief und in eine unbekannte Richtung flüchtete.

Die Tankstellenmitarbeiterin beschrieb den Mann als circa 30 Jahre alt und mit einem blauen Krankenhauskittel bekleidet. Eine entsprechende Vermisstenanzeige aus einem Krankenhaus lag zu diesem Zeitpunkt bereits vor.

Der Kittel konnte durch die Polizeibeamten im Nahbereich aufgefunden werden - eine darauffolgende Fahndung durch den eingesetzten Diensthund verlief zunächst negativ.

Im Rahmen der Fahndung wurden die Polizeibeamten jedoch durch einen entgegenkommenden Taxifahrer angesprochen, der um die Begleitung zu einem ihm sehr komisch vorkommenden Auftrag bat.

Die Polizeibeamten begleiteten den Taxifahrer bis zur Straße Neuenhaus, wo sie eine männliche Person antrafen, dessen Beschreibung zum Tankstellenräuber passte. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen - bei der Durchsuchung seiner Person wurde das erbeutete Bargeld aufgefunden.

Der 32-jährige Beschuldigte stand vermutlich unter Drogen- und Medikamenteneinfluss und wurde nach Entnahme einer Blutprobe aufgrund seines Zustandes auf richterliche Anordnung in ein Krankenhaus gebracht. Die Gegenstände sowie die Videoaufzeichnungen der Tankstelle wurden durch die Kriminalpolizei sichergestellt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell