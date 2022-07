Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, zwischen 7.45 Uhr und 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Bulls Sharptail Street 2, welches an einem Gymnasium in der Bahnhofsstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Einbruch

In den zurückliegenden Wochen kam es in der Macrostraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Silberbesteck. Der Einbruch wurde gestrigen Nachmittag festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Lastrup - Falscher Interpol-Beamter

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, wurde ein 34-jähriger Mann aus Lastrup von Betrügern getäuscht. Ein vermeintlicher Beamter von Interpol redete in langen Gesprächen auf den Mann ein, bis sich dieser genötigt gefühlt hat, Codes von Guthabenkarten an den Betrüger zu übermitteln.

Bitte beachten Sie die Präventionshinweise auf https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-im-namen-von-europol-oder-interpol/ und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, zwischen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen VW Golf, welcher auf einem Parkplatz in der Von-Siemens-Straße, hinter einer Waschanlage, stand. Die Person entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, 19.00 Uhr, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Garrel auf der Straße Im Felde und wollte die Kaiforter Straße geradeaus in Richtung Im Karspohl überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einer von links kommenden 27-jährigen Fahrradfahrerin aus Garrel. Bei dem Unfall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

