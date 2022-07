Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, den 24. Juni 2022, gegen 20.00 Uhr und Sonntag, den 26. Juni 2022, um 10.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Beifahrertür eines Seat Cupro zerkratzt. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Schwaneburger Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 30. Juni 2022, gegen 15.37 Uhr wollte eine 21-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW von einem Parkplatz nach links auf die Straße Am Alten Hafen fahren. Hierbei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtberechtigte 35-jährige Friesoytherin, die mit ihrem PKW die Straße Am Alten Hafen in Richtung Sedelsberger Straße befuhr und kollidierte mit dieser. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

