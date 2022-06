Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Ohne Führerschein aber offenbar mit 1,4 Promille unterwegs + Vandalen im Schwimmbad Lützellinden + Radfahrer übersieht PKW + Fliege verursacht Unfall

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 29.06.2022:

Biebertal: Ohne Führerschein aber offenbar mit 1,4 Promille unterwegs

In der Gießener Straße in Biebertal haben Polizeibeamte am Dienstagmittag einen Autofahrer angehalten und überprüft. Zunächst stellte sich heraus, dass der 61 - Jährige keinen Führerschein hat. Dazu zeigte das Alkoholtestgerät einen Wert von 1,4 Promille an. Der Mann musste dann mit zur Blutentnahme.

Gießen: Vandalen im Schwimmbad Lützellinden

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben Vandalen auf dem Gelände des Schwimmbades in Lützellinden einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Die Täter hatten mehrere Fenster beschädigt und verschiedene Sachen wie Schrauben und Holzbänke in das Becken geworfen. Auch mit einer Spraydose verursachten die Täter noch weitere Sachschäden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Katalysator ausgebaut

An den Hessenhallen haben Unbekannte an einem VW einen Katalysator ausgebaut. Der Wert des Teiles liegt bei mindestens 500 Euro. Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen bemerkt. Offenbar schlugen die Täter auf dem Parkplatz in den Tagen zuvor zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: In der Ringallee attackiert

Ein 16 - Jähriger wurde am Dienstagnachmittag durch zwei Personen aus bislang unbekannten Gründen attackiert. Offenbar kam einer der beiden Schläger gegen 15.30 Uhr auf den Jugendlichen zu und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Knapp 90 Minuten danach kam der erste Schläger mit einer weiteren Person zurück. Nun schlugen beide auf den 16 - Jährigen ein. Erst als ein Zeuge dazwischen ging, ließen die beiden Personen von dem Jugendlichen ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Grab geschändet

In der Falltorgasse in Queckborn haben Unbekannte am Montagabend ein Grab geschändet. Die Unbekannten rissen Blumen heraus und richteten einen Schaden an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrer übersieht PKW

Mittwochnacht (29.Juni) gegen 01.20 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit einem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Neustädter Tor. Im Kreuzungsbereich zur Westanlage übersah der Radler vermutlich den Nissan einer 18-Jährigen, die von der Frankfurter Straße in Richtung Heuchelheimer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 41-Jähriger aus Lahnau in einem VW und eine 69-jähriger Frau aus Gießen in einem Opel befuhren am Dienstag (28.Juni) gegen 18.30 Uhr hintereinander die Zeppelinstraße in Richtung Rudolph-Diesel-Straße. Als der VW-Fahrer an einer Einmündung bremste, bemerkte die Gießenerin den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall durch Wendemanöver

Am Dienstag (28.Juni) gegen 18.15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Audi den rechten Fahrstreifen der Frankfurter Straße in Richtung Liebigstraße. Offenbar beabsichtigte der Audi-Fahrer zu wenden und überfuhr den linken Fahrstreifen. Dabei übersah der Pohlheimer den Daimler eines 23-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein 25-jähriger Mitfahrer des Audi sowie der 23-jährige Fahrer des Daimler und zwei weitere Mitfahrer verletzten sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 7.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Reiskirchen: Ladung fällt von Anhänger

Ein 29-Jähriger befuhr mit einem Audi samt Anhänger den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Während der Fahrt löste sich von der gesicherten Ladung ein Teil und beschädigte den LKW eines dahinterfahrenden 62-Jährigen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Fliege verursacht Unfall

Am Mittwochmorgen (29.Juni) gegen 07.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Gießen die Gießener Straße in Wieseck stadtauswärts. Offenbar wurde der Gießener durch eine Fliege im Fahrzeug abgelenkt und lenkte zu weit nach rechts. Dabei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Mittwochmorgen (29.Juni) gegen 07.35 Uhr befuhren ein 32-Jähriger in einem Mercedes, eine 19-jährige Frau in einem VW und ein 28-Jähriger in einem Audi hintereinander den linken Fahrstreifen der Bundesstraße 3 von Staufenberg in Richtung Gießen. Offenbar bemerkte die VW-Fahrerin den Bremsvorgang des 32-Jährigen zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der Audi-Fahrer erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr auf den VW auf. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

