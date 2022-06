Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht - Verdeckter Schaden am Scheibenwasserbehälter

Auetal - OT Kathrinhagen (ots)

(swe). Am 1. Juni erscheint die Geschädigte zu einer Unfallflucht bei der Polizei in Rehren. Sie gibt an, dass in der Zeit vom 30.05.2022, 08.45 Uhr bis 11.20 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ihren im Amselweg in Kathrinhagen abgestellten Pkw VW Golf offensichtlich leicht beschädigte. Dabei sei die Stoßstange vorne links leicht verschoben worden und im Motorraum sei der Behälter für die Scheibenreinigung durch den Anstoß beschädigt. Die aufnehmende Polizei Rehren geht nun davon aus, dass beim Rangieren möglicherweise ein Pkw den parkenden Pkw der Geschädigten leicht touchierte und dadurch der Schaden entstand. Zeugen oder der mögliche Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei in Rehren unter 05752/929090 zu melden.

