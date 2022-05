POL-GM: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Lindlar (ots) - Die beiden ausländischen grünen Kennzeichen SV12CHK eines VW Passat sind am Donnerstag (12. Mai) in der Hochstraße gestohlen worden. Der Diebstahl muss sich nach bisherigen Erkenntnissen vormittags zwischen 7 Uhr und 11 Uhr ereignet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 ...

