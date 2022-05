POL-GM: Diebstahl aus Auto - Fenster stand teilweise offen

Reichshof (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L96 in Reichshof - Buchen, Höhe der Auffahrt zur BAB A4, haben sich am frühen Mittwochabend (11.05.2022) zwei Personen verletzt. Ein 58- jähriger Autofahrer aus Köln war um 17:20 Uhr auf der L96 von Reichshof Hespert kommend in Richtung Eckenhagen unterwegs und bog an der AS Eckenhagen nach links auf die BAB 4 ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß ...

