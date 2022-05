Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kollision zwischen Krad und Auto

Lindlar (ots)

Bei einer Kollision mit einem Auto hat sich ein 69-jähriger Motorradfahrer am Mittwochnachmittag (11. Mai) schwere Verletzungen zugezogen. Der 69-jährige Wipperfürther fuhr um 16:05 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 129 aus Altenlinde kommend in Fahrtrichtung Jörgensmühle. Vor ihm fuhr, in einem schwarzen Seat, eine 30-jährige Lindlarerin. Diese beabsichtigte in Höhe Süttenbach nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Zeitgleich scherte der 69-Jährige mit seinem Krad aus, um die Seatfahrerin zu überholen. Dabei kam es zur Kollision. Der 69-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand nicht unerhebliche Sachschaden.

