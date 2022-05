Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Geldkassette

Radevormwald (ots)

In der Rochollstraße in Radevormwald sind Unbekannte am Montag (9. Mai) in das Gebäude einer ehemaligen Pflegeeinrichtung eingebrochen. Die Täter versuchten, zwischen Mitternacht und 19 Uhr zunächst gewaltsam die Terrassentür zu öffnen. Als dies misslang, warfen sie einen Stein in ein Bürofenster und schafften es anschließend durch das zerstörte Fenster ins Gebäudeinnere zu gelangen. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fanden sie eine Geldkassette mit Bargeld. Diese nahmen sie mit und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

