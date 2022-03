Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf/Kreis Warendorf. Mit "WhatsApp-Masche" Geld ergaunert

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.3.2022 fiel eine Warendorfer Seniorin auf die "WhatsApp-Masche" herein und überwies einer Betrügerin Geld. Gegen Mittag erhielt die Frau eine Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter über einen Messenger. Darin bat die Betrügerin um Geld, da sie sich in Not befände. Dieser Bitte kam die Warendorferin nach. Im Laufe des Nachmittags stellte sich der Betrug heraus. In einem weiteren Fall reagierte eine Frau richtig, die eine ähnliche Nachricht erhalten hat. In diesem Fall täuschte das vermeintliche Kind vor, Probleme mit den Einstellungen des Handys zu haben. Daher könne es zwei wichtige Überweisungen nicht durchführen und bat die Warendorferin um die Ausführung. Diese wurde misstrauisch und kam der Bitte nicht nach.

Sie erhalten eine Nachricht eines Angehörigen über einen Messenger? Ein Angehöriger bittet wegen einer Notlage um Geld oder darum Rechnungen per Überweisung zu bezahlen, weil es Probleme mit dem Handy gibt? Dann sollten Sie besonders misstrauisch sein und der Bitte auf keinen Fall nachkommen! Nehmen Sie persönlich Kontakt mit dem Absender auf - über die Ihnen bekannten Kontaktdaten! Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche erhalten Sie auf nachfolgenden Seiten:

https://polizei.nrw/artikel/neue-enkeltrick-variante-nutzung-von-messenger-diensten-zb-whats-app

und

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell