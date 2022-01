Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Raub auf Wettbüro - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (30. Dezember, 21:20 Uhr) ein Wettbüro auf der Augustastraße ausgeraubt. Während ein Angestellter (36) die Einnahmen zählte, ging der Täter hinter den Tresen, fasste dem 36-Jährigen in den Nacken und brachte ihn zu Boden. Der Räuber griff in den offenen Tresor und flüchtete mit einer schwarzen Stofftasche voller Bargeld.

Die Kripo sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann machen können: Er war etwa 1,90 Meter groß und wird auf 20 bis 28 Jahre geschätzt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Sneaker und eine blaue OP-Maske. Hinweise bitte an das KK 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell