Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsschilder und Ampel beschädigt

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Süd-Nord-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. ein 20-Jähriger war mit seinem Lkw gegen 15.45 Uhr in Richtung Wesuwe unterwegs. Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte den Auflieger eines vor ihm fahrenden Lkw und überfuhr anschließend eine Ampel sowie mehrere Verkehrsschilder. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell