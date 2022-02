Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220225 - 0218 Frankfurt-Niederrad: Streit um Parkplatz

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, gegen 17.20 Uhr, kam es in der Bruchfeldstraße, in Höhe der Hausnummer 31, zu einem Streit um einen Parkplatz, der in eine Schlägerei ausartete.

Auf der einen Seite waren daran zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren beteiligt, auf der anderen Seite zwei Männer im Alter von 42 und 48 Jahren. Durch die jüngeren Männer wurde auch eine Eisenstange eingesetzt und mit Füßen und Fäusten ausgeteilt. Da sich auch die anderen Beteiligten wehrten, waren am Ende der Auseinandersetzung drei Verletzte zu zählen.

Das 10. Polizeirevier bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verlauf dieser Auseinandersetzung geben können, sich unter der Telefonnummer 069/755-11000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell