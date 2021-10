Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Polizeibeamte machen sich als Cowgirl und Cowboy nützlich

Heidelberg (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten am 17.10.2021 um 00:40 Uhr mehrere entlaufene Rinder im Bereich des Baumschulenweges in Heidelberg. Die verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnten mehrere Rinder auf der Straße feststellen. Ursächlich war ein in der Nähe liegendes offenstehendes Gehege aus dem die Rinder abgängig waren. In Funktion eines Cowboys und Cowgirls führten sie die Rinder wieder zurück und sicherten das Gehege, so dass ein erneutes Ausbrechen der Rinder verhindert ist.

