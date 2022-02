Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220225 - 0217 Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, gegen 07.25 Uhr, war der 54-jährige Lenker eines Mercedes-Sattelzuges mit seinem Fahrzeug unterwegs auf der BAB 5, in Fahrtrichtung Darmstadt.

Unmittelbar nachdem er das Bad Homburger Kreuz passiert hatte, kam er, vermutlich verursacht durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In Schrittgeschwindigkeit rollte der Mercedes-Lkw auf dem Standstreifen weiter, wo er erneut die Leitplanke touchierte. Nachdem das Fahrzeug noch weitere 400 Meter auf dem Standstreifen zurückgelegt hatte, kam es von der Fahrbahn ab, überfuhr den angrenzenden Grünstreifen und kam erst in der dortigen Böschung zum Stillstand.

Der 54-jährige Fahrer musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR. Die Bergung durch ein Abschleppunternehmen gestaltete sich schwierig. Es mussten zunächst drei der vier Fahrstreifen gesperrt werden. Diese konnten sukzessive bis gegen 12.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der durch den Unfall und die hierdurch bedingten Bergungsarbeiten verursachte Rückstau bildete eine Länge von etwa 5,5 Kilometern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell