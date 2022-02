Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220224 - 0215 Frankfurt-Rödelheim: Hilflose Person aus der Nidda gerettet

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 23-jähriger Mann rutschte gestern Nachmittag im Bereich des Solmsparks in die Nidda. Zwei junge Männer im gleichen Alter retteten ihn.

Laut Zeugen lag der Mann zuvor an der Böschung am östlichen Niddaufer. Der 23-Jährige machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Er schrie rum und übergab sich augenscheinlich mehrfach. Letztlich rutschte der Mann ins Wasser und trieb ab. Etwa 200 Meter flussabwärts, kurz vor dem "blauen Steg", eilten zwei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren zur Hilfe. Ohne lange zu überlegen, stiegen sie in die Nidda und bekamen den völlig hilflosen Mann zu fassen. Sie zogen den 23-Jährigen aus dem Wasser und brachten ihn ans Ufer. Der 23-Jährige war ansprechbar. Die mittlerweile herbeigerufene Rettung brachte den Mann umgehend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Einer ersten Auskunft nach besteht glücklicherweise, dank der selbstlosen und schnellen Reaktion der Retter, keine Lebensgefahr für den 23-Jährigen. Nach Einschätzung der Rettungskräfte war dieses Einschreiten der Helfer tatsächlich die Rettung in letzter Sekunde für den Mann, da dieser sich nicht länger über Wasser hätte halten können und keine geeignete Einstiegsmöglichkeit weiter flussabwärts vorhanden gewesen wäre.

Die beiden Retter wurden nach einer medizinischen Behandlung schließlich durch eine Streife nach Hause gefahren. Ihnen ging es den Umständen entsprechend gut.

