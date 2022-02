Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220224 - 0213 Frankfurt-Bornheim/Riederwald/Westend: Polizei beendet Trunkenheitsfahrten

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.02.2022) bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet mehrere Verkehrsteilnehmer angehalten und auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Dabei stellten sie auch Autofahrer fest, die unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol standen. Für eine 24-jährige Frau endete die Fahrt in Bornheim, zwei Männer, 35 und 49 Jahre alt, mussten ihre Fahrzeuge im Westend abstellen.

Beamte des 18. Polizeireviers richteten in Höhe der U-Bahnhaltestelle Johanna-Tesch-Platz eine Kontrollstelle ein. Im Verlauf der Verkehrskontrollen fiel ihnen eine Autofahrerin auf, welche mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Sofort nahm eine Funkstreife die Verfolgung auf und konnte die Frau auf der Saalburgallee anhalten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 24-Jährige unter dem Einfluss von THC gefahren war und zudem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sodass die rasante Fahrt prompt zu Ende war.

Während weiterer Verkehrskontrollen auf der Theodor-Heuss-Allee zogen Polizeibeamte des 13. Reviers gleich zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Für einen 35-jährigen Mann endete die Autofahrt aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums. Beamte führten bei ihm eine Atemalkoholmessung durch und stellten einen Wert von über 0,9 Promille fest, was ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zur Folge hat.

Bei einem 49-Jährigen, der mit einem Fahrzeug mit spanischen Kennzeichen unterwegs war, reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain und Opiate, sodass auch hier an keine Weiterfahrt zu denken war. Darüber hinaus erwartet den in Deutschland lebenden Mann ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Doch damit nicht genug. Im Kofferraum seines Pkw fanden die Beamten zwei als gestohlen gemeldete Kennzeichen auf. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

