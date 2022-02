Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220224 - 0214 Frankfurt-Griesheim: 20-Jähriger flüchtet auf Rad

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 16. Reviers haben gestern Nachmittag in Griesheim rund ein halbes Kilogramm Marihuana sichergestellt. Zuvor hielt sie ein 20-jähriger Radfahrer auf Trab.

Gegen 14:40 Uhr fiel einer Streife, die den Griesheimer Stadtweg befuhr, im Bereich einer Einmündung ein Radfahrer auf, den sie einer Kontrolle unterziehen wollte. Doch als der junge Mann die Beamten erblickte, trat dieser in seine Pedale und versuchte über die Einbaumstraße die Flucht zu ergreifen. Die Streife nahm umgehend die Verfolgung des Mannes auf. Dieser warf im weiteren Verlauf sein Rad in einen Graben und rannte auf die Gutleutstraße, wobei er einen Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung zwang. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Der zunächst außer Sichtweite geratene Flüchtige konnte kurze Zeit später von den Beamten an einem Fußweg neben einer Autobahnbrücke angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach einer Personenkontrolle entließen sie den 20-jährigen Mann. Bei einer anschließenden Absuche des Nahbereichs stellten Beamte einen Rucksack mit rund 500 Gramm Marihuana fest. Die Drogen wurden sichergestellt. Eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-Jährigen förderte keine weiteren Beweismittel zu Tage. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell